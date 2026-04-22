Руководитель детсада в Городце получила условный срок за коррупцию

Заведующую МБДОУ «Детский сад № 24» в Городце признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ей назначили 3,5 года лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Суд установил, что в 2019 — 2025 годах она фиктивно трудоустроила работника, чью зарплату присваивала себе. Размер ущерба от этого эпизода оценен в 960 тыс. руб.

Кроме того, с января 2020 по январь 2024 года она начисляла подчиненным завышенные премии, забрав разницу в общей сумме более 270 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора на 1,2 млн руб. Ранее для обеспечения иска был арестован автомобиль подсудимой стоимостью 1 млн руб.