Началось голосование за объекты благоустройства в Красноярском крае на 2027 год

В Красноярском крае началось голосование за выбор объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно пройдет в онлайн-формате. Помимо Красноярска в голосовании примут участие Ачинск, Боготол, Заозёрный, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Железногорск, Иланский, Канск, Норильск, Уяр, Шарыпово, посёлки Шушенское, Емельяново, Курагино, Берёзовка и не только.
На выбор предложены 83 объекта. Из них те, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2027 году. Проголосовать можно на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» до 12 июня.
Отмечается, что за восемь лет работы программы в регионе привели в порядок более 270 общественных пространств.