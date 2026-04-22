Началось голосование за объекты благоустройства в Красноярском крае на 2027 год

В крае началось голосование за выбор объектов благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае началось голосование за выбор объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно пройдет в онлайн-формате. Помимо Красноярска в голосовании примут участие Ачинск, Боготол, Заозёрный, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Железногорск, Иланский, Канск, Норильск, Уяр, Шарыпово, посёлки Шушенское, Емельяново, Курагино, Берёзовка и не только.

На выбор предложены 83 объекта. Из них те, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2027 году. Проголосовать можно на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» до 12 июня.

Отмечается, что за восемь лет работы программы в регионе привели в порядок более 270 общественных пространств.