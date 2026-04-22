На Максимке в Волгограде отключат воду из-за работ на насосной станции

С 22:00 24 апреля до 06:00 26 апреля будет временно приостановлено водоснабжение микрорайона Максима Горького в Советском районе Волгограда. Как сообщили в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением масштабных плановых работ на насосной станции в Советском районе. Это необходимо для улучшения качества подачи ресурса и снижения вероятности возникновения неполадок на сетях компании.