Свет и горячую воду отключат на шести улицах Нижнего Новгорода 22 апреля

Здания на шести улицах Нижнего Новгорода временно останутся без электроснабжения и горячей воды 22 апреля. О плановых работах на системах жилищно-коммунального хозяйства рассказали в городском управлении ГОЧС.
В восемь часов утра свет погас на улицах Сивашской, Украинской, а также в доме № 84 на Климовской. Местным жителям придется терпеть неудобства до 17:00. Также сегодня обесточат здания с номерами 12/1, 12/2 на ул. Надежды Сусловой и №№ 32, 34, 36, 38, 39 на Агрономической. Коммунальщики обещают завершить работы до 14:00.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 в среду в домах №№ 256, 256а, 258, 258/1, 256/1 на Коминтерна не будет горячей воды.
