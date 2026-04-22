В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Россиянам должны обязательно выплачивать 13-ю зарплату перед Новым годом, а пенсионерам — 13-ю пенсию. Об этом в среду, 22 апреля, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
— Перед Новым годом никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год, — отметил Миронов, передает ТАСС.
В Социальном фонде России сообщили, что с 1 июня 2026 года начнется прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Что это такое, кто может ее получить и какая сумма выплачивается — в материале «Вечерней Москвы».
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере не менее 50 процентов от общей суммы зарплаты.
До этого министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в прошлом году доходы россиян продолжали расти. По его словам, средняя заработная плата за этот период увеличилась на 13,5 процента.