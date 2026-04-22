Умер музыкант и основатель группы Traffic Дэйв Мейсон

Британский и американский певец и гитарист, сооснователь группы Traffic, автор песен Feelin' Alright и Hole in My Shoe Дэйв Мейсон скончался в возрасте 79 лет, пишет Variety со ссылкой на пресс-секретаря музыканта.
Обстоятельства смерти гитариста не разглашаются. Но, как отмечает издание, в 2024 году музыкант отменил запланированный на следующий год тур, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
У Дэйва Мейсона остались жена Уинифред Уилсон и дочь Даниэль.
Дэйв Мейсон — британский и американский вокалист, гитарист, автор песен и музыкальный продюсер — родился 10 мая 1946 года.
В первой половине 1960-х он играл в любительских группах The Jaguars, The Hellians, Deep Feeling и Julian Covey & The Machine. Позже, работая тур-менеджером The Spencer Davis Group, Мейсон познакомился с одним из участников группы Стивом Уинвудом. Вскоре он вошел в технический состав The Spencer Davis Group и иногда участвовал в студийных записях.
В 1967 году Мейсона пригласили в группу Traffic, которая в конце 1960-х добилась большого успеха, а в 1970-х продолжила развиваться как одна из самых известных групп в жанре прогрессивного рока. Сам Мейсон неоднократно покидал Traffic и возвращался обратно, а после окончательного ухода из группы переехал в США, где добился успеха в качестве сольного исполнителя.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.