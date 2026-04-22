Появилась реакция Самойловой на видео Седоковой и Джигана

Певица Анна Седокова выложила в соцсетях ролик, в котором знаменитость с нежностью припала к плечу 40-летнего рэпера Джигана. Этот жест мгновенно породил слухи: поклонники заподозрили не просто дружескую встречу, а нечто большее. На это отреагировала бывшая супруга рэпера Оксана Самойлова, об этом пишет Teleprogramma.pro.
Сами артисты пока хранят молчание, не подтверждая и не опровергая догадок.
Напомним, незадолго до этого Седокова упоминала, что Джиган иногда звонит ей ночью. Однако Самойлова не видит в этом повода для скандала и признаётся, что искренне хочет счастья своему бывшему мужу.
«Я не против. Я вообще с удовольствием… Хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Если он найдет свою любовь, я буду очень рада», — заявила Самойлова.
Она также допустила, что если у Джигана появится новая любовь, она будет жалеть о разводе, однако пока она уверена, что сделала приняла правильное решение и сможет найти свою любовь.
Официально Джиган и Оксана Самойлова развелись 1 апреля 2026 года. За годы совместной жизни у них родилось четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.
