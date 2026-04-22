Начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европе нужно срочно готовиться к возможному конфликту с Россией, не рассчитывая на США. По его оценке, у европейских стран есть всего четыре года, чтобы нарастить военный потенциал. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Генерал пояснил, что Киев сейчас фактически выигрывает время для Европы, поэтому её страны так активно поддерживают Украину. Вансина предрёк, что к 2030 году у России будет армия из 650−700 тысяч опытных бойцов.
При этом в Европе уже звучат призывы к более решительным действиям. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки сухопутных войск на Украину, а лидеры Эстонии, Польши и Литвы активно лоббируют ужесточение позиции. Однако в Кремле такие заявления назвали абсурдными.
Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал, что Москва не собирается нападать на Европу. Он назвал разговоры о «российской угрозе» чушью, которая нужна европейским элитам для отвлечения граждан от внутренних проблем.