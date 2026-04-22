В Сосновоборске приставы взыскали с виновника ДТП 580 тысяч за поврежденное авто

В Сосновоборске приставы взыскали в пользу пострадавшего в ДТП мужчины компенсацию материального ущерба в размере более 580 тыс. рублей.
В пресс-службе ГУФССП по краю рассказали, что авария произошла по вине 35-летнего водителя. Он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим автомобилем. Машина пострадавшего получила повреждения и потребовала ремонта. При этом у виновника не оказалось страховки, поэтому пострадавший обратился в суд.
После решения суда дело передали приставам. Должника уведомили о необходимости оплатить долг и предупредили о дополнительных санкциях, но он не отреагировал. Тогда приставы установили место его работы и нашли принадлежащий ему автомобиль Toyota Corolla. Машину арестовали прямо на территории организации.
Терять автомобиль мужчина не захотел и в короткий срок полностью погасил долг. Кроме того, он заплатил исполнительский сбор — около 70 тыс. рублей.
После этого арест сняли, а исполнительное производство закрыли.
