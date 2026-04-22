Всероссийский конкурс-фестиваль баянистов и аккордеонистов пройдёт в Хабаровске

В Хабаровской краевой филармонии с 1 по 3 мая пройдет I Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль баянистов и аккордеонистов имени Виктора Никиточкина (6+). Его участники выступят в академическом и эстрадном направлениях, а также покажут умение работать в составе оркестра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первые три майских дня музыканты со всей страны будут состязаться во владении клавишно-пневматическими инструментами и умении не только технично исполнять композиции, но и транслировать публике правильное настроение.
Оценивать таланты будет интернациональное жюри. В их числе президент Международной конфедерации аккордеонистов CIA Мирко Патарини из Италии, солист «Казакконцерт» Самгар Толкынхан из Казахстана и преподаватель Харбинского университета искусств Сю Го Чи. Отечественную сцену представят доцент профильной кафедры «Гнесинки» Александр Гатауллин, завкафедрой народных инструментов Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан, композитор Денис Хоров и другие эксперты.
Большая часть программы конкурса-фестиваля отведена под репетиции и выступление перед конкурсной комиссией. Однако меломаны также смогут насладиться выступлениями. Гала-концерт (12+) с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра, солировать в котором будут член жюри Мирко Патарини и художественный руководитель хабаровской филармонии Андрей Веретенников, пройдет 2 мая в 18:30.
Гвоздем программы на концерте-закрытии (12+) станет выступление другого дуэта — солистами выступят баянисты Лю Жуй (Китай) и Самгар Толкынхан (Казахстан). Оценить их работу можно будет 3 мая в 18:30.