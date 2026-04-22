Дмитрий Демешин: Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники!

Министр строительства края Александр Мелихов доложил, что на сегодня в регионе реализуется 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. Градостроительный потенциал территорий составляет свыше 3,8 млн кв. метров жилья. В настоящее время при планировании застройки уделяется особое внимание социальной нагрузке: строительству школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. В частности, в рамках КРТ предусмотрено строительство шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи, благоустройство общественных пространств. За счет этого же механизма появится долгожданная школа на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в краевом центре — обязательства по ее возведению взял на себя инвестор, планирующий создание делового квартала «Хабаровск-Сити». В Хабаровске за счет КРТ предусмотрено также расселение и снос 50 аварийных многоквартирных домов, строительство 3 встроенно-пристроенных детских садов, размещение поликлиники на 600 мест и другие обязательства, которые будут реализованы за счет инвестора.