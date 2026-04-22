Дмитрий Демешин: Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники!

На заседании президиума правительства Хабаровского края обсудили реализацию механизма комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня в регионе, прежде всего в Хабаровской агломерации, набирает темпы комплексная жилая застройка. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что при публичных слушаниях проектов новых кварталов жители справедливо задают вопросы о социальной инфраструктуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Вопрос, который больше всего беспокоит наших людей, — это реальная реализация механизма комплексного развития территории. Комплексное развитие — это не только квартиры построить. Это детские сады, поликлиники, школы. Программы КРТ должны сочетать и выгоду для бизнеса, и удобства для людей», — подчеркнул губернатор.
Министр строительства края Александр Мелихов доложил, что на сегодня в регионе реализуется 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. Градостроительный потенциал территорий составляет свыше 3,8 млн кв. метров жилья. В настоящее время при планировании застройки уделяется особое внимание социальной нагрузке: строительству школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. В частности, в рамках КРТ предусмотрено строительство шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи, благоустройство общественных пространств. За счет этого же механизма появится долгожданная школа на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в краевом центре — обязательства по ее возведению взял на себя инвестор, планирующий создание делового квартала «Хабаровск-Сити». В Хабаровске за счет КРТ предусмотрено также расселение и снос 50 аварийных многоквартирных домов, строительство 3 встроенно-пристроенных детских садов, размещение поликлиники на 600 мест и другие обязательства, которые будут реализованы за счет инвестора.
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов обратил внимание, что на 43 договора КРТ запланировано всего 13 соцобъектов. Как было отмечено в ходе обсуждения, раньше социальные обязательства в договоры с застройщиками зачастую просто не закладывались.
Губернатор отметил, что в настоящее время вопрос регулируется в «ручном режиме», а нужен системный подход. Необходимо создание нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную нагрузку застройщиков.
«Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники, решение вопросов по развязкам. Поэтому здесь, я считаю, нам надо с вами проанализировать действующее нормативно-правовое регулирование и подумать, как его всё-таки систематизировать для всех, чтобы правила захода на рынок и реализации в том числе комплексного развития территории были едины для всех. Должна быть норма. И эта норма должна действовать», — заявил Дмитрий Демешин.
Главный федеральный инспектор Василий Нагибин предложил активнее возвращать в оборот заброшенные земельные участки для строительства социальных объектов. Он отметил, что сегодня в Хабаровске многие школы, детсады и медучреждения работают с перегрузкой, и новые жилые кварталы только усугубляют ситуацию.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что вопрос нехватки социальных учреждений в крае уже принят во внимание. В частности, регион планирует строительство девяти детских садов — такого масштаба в крае не было давно. Финансовая нагрузка на краевой бюджет при этом значительно превышает федеральное софинансирование. Однако для полного решения накопленной десятилетиями проблемы социальной ответственности застройщиков потребуется время.
«Мы её щелчком пальцев за один год решить не можем. Мы наращиваем строительство социальных объектов, но вопрос перегруженности пока остается острым», — отметил Дмитрий Демешин.
На заседании президиума правительства Хабаровского края. Фото: Вячеслав Реутов.
Губернатор поручил правовому департаменту подготовить предложения по усилению контроля за земельными участками, которые вовлекаются в оборот под строительство, а главам муниципалитетов — активнее выявлять территории для возведения социальных объектов. В случае необходимости, подчеркнул он, край будет изымать неиспользуемые участки и строить на них школы и детские сады.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске началось строительство школы в микрорайоне «Ореховая сопка». Учебное заведение по параметрам войдёт в число трёх самых крупных школ России.