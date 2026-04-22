Стоимость жизни в Башкирии за месяц выросла до 24 748 рублей

Башкирия заняла третье место в ПФО по дороговизне набора товаров и услуг.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросла стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Такие данные опубликовал Башстат.

В марте 2026 года этот показатель достиг 24 748 рублей в расчете на одного человека. Месяцем ранее сумма была чуть меньше — 24 656 рублей, то есть рост составил 0,4%.

Если смотреть по Приволжскому федеральному округу, то там стоимость набора в марте равнялась 23 882 рублям. Дороже всего базовые товары и услуги обходятся жителям Пермского края (26 128 рублей) и Удмуртии (24 803 рубля). Башкирия на этом фоне занимает третье место. А самый дешевый набор — в Саратовской области, там на базовые потребления уходит 22 438 рублей.

В целом по стране этот показатель еще выше — 26 470 рублей.

Фиксированный набор товаров и услуг нужен, чтобы оценивать покупательную способность населения и следить за изменениями потребительских цен.