Стоимость жизни в Башкирии за месяц выросла до 24 748 рублей

В Башкирии выросла стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Такие данные опубликовал Башстат.
В марте 2026 года этот показатель достиг 24 748 рублей в расчете на одного человека. Месяцем ранее сумма была чуть меньше — 24 656 рублей, то есть рост составил 0,4%.
Если смотреть по Приволжскому федеральному округу, то там стоимость набора в марте равнялась 23 882 рублям. Дороже всего базовые товары и услуги обходятся жителям Пермского края (26 128 рублей) и Удмуртии (24 803 рубля). Башкирия на этом фоне занимает третье место. А самый дешевый набор — в Саратовской области, там на базовые потребления уходит 22 438 рублей.
В целом по стране этот показатель еще выше — 26 470 рублей.
Фиксированный набор товаров и услуг нужен, чтобы оценивать покупательную способность населения и следить за изменениями потребительских цен.