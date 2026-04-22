В Хабаровском крае мужчина поджёг дом после решения «начать жизнь заново»

По данным следствия, мужчина употребил спиртное и решил «начать жизнь заново», выбрав для этого радикальный способ — сжечь свой деревянный дом с последующим строительством нового. Он разлил бензин по полу, поджёг его с помощью спичек и покинул помещение. При этом, как установлено, он знал, что дом находится в собственности администрации, но мер к тушению огня не принял.