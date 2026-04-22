В Хабаровском крае мужчина поджёг дом после решения «начать жизнь заново»

В Ванинском районе Хабаровского края полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога жилого дома — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл в апреле в посёлке Ванино. В дежурную часть полиции поступило сообщение из администрации городского поселения о возгорании частного дома. Ущерб составил около 491 тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего безработного местного жителя.
По данным следствия, мужчина употребил спиртное и решил «начать жизнь заново», выбрав для этого радикальный способ — сжечь свой деревянный дом с последующим строительством нового. Он разлил бензин по полу, поджёг его с помощью спичек и покинул помещение. При этом, как установлено, он знал, что дом находится в собственности администрации, но мер к тушению огня не принял.
Пожар привёл к значительным повреждениям строения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.