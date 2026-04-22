В селе Ленинском ЕАО завершили реконструкцию дамбы на Амуре

В селе Ленинском Еврейской автономной области завершена реконструкция дамбы на берегу Амура. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным мэрии ЕАО, проект реализован в рамках федеральной программы «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод». По поручению Президента России Владимира Путина программу продлили до 2030 года.
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул глава государства.
Инженеры создали единую систему замкнутого одамбования территории из трёх польдеров с регулируемым водным режимом. Общая протяжённость сооружения составила 15,3 километра. Стоимость проекта превысила 3,36 миллиарда рублей.
Село Ленинское неоднократно страдало от паводков. Новая система позволит кардинально снизить риски затопления для более чем 5 тысяч жителей населённого пункта. Объект готов к эксплуатации.
