Недостроенную турбазу под Пермью продают за 25 млн рублей

В Пермском округе выставлена на продажу недостроенная база отдыха: объект площадью 3 тысячи кв. м в деревне Пищальниково оценили в 25 млн рублей. Информация об этом опубликована на популярном сайте бесплатных объявлений.
На участке начато строительство современных домиков типа А-фрейм и бани. Подключено электроснабжение мощностью 90 кВт и водоснабжение. Автор публикации отмечает, что объект подходит для создания базы отдыха или глэмпинга, сдачи домиков в аренду, организации банного комплекса и корпоративного и семейного отдыха.
Туристическая база на берегу Камы работает уже три года. Ее годовая выручка — 300 тысяч рублей, окупаемость ожидается через 90 месяцев. Территория находится в собственности, номерной фонд представлен до 10 номеров.