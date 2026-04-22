В Ростове проходит выставка художников из разных регионов России. Вернисаж развернулся на площади около девяти тыс. кв. метров и объединил независимых авторов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. Свои работы на форуме представили около 300 мастеров: зрителям доступно свыше пяти тыс. экспонатов.