В Ростове проходит выставка художников из разных регионов России. Вернисаж развернулся на площади около девяти тыс. кв. метров и объединил независимых авторов из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. Свои работы на форуме представили около 300 мастеров: зрителям доступно свыше пяти тыс. экспонатов.
«Это по-настоящему объединяющее событие, собравшее мастеров из самых разных городов. Такие выставки всегда наполнены искренностью и душой. Они дарят возможность не просто увидеть искусство, но и лично пообщаться с его создателями», — рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.
Экспозиция разделена на три ключевых направления. «Арт-салон» представляет живопись, графику, скульптуру, иконопись, фотографию, инсталляции и арт-объекты, а также материалы для творчества. В разделе «Декоративно-прикладное искусство» демонстрируются ручные работы: батик, гобелены, керамика, витражи, художественная ковка, резьба по дереву, флористика. «Антикварный салон» представляет старинные предметы быта, культуры и религии.