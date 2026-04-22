72-летний таксист в Красноярске ездил по тротуару и не смог объяснить свой поступок

Сотрудники полка ДПС в краевом центре в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на которой зафиксировано, как автомобиль марки «Ниссан» движется по тротуару в микрорайоне Преображенский. Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, в это время по тротуару прогуливались пешеходы, а также катались на велосипедах дети. Дорожные полицейские оперативно установили личность нарушителя: им оказался 72-летний красноярец, работающий в такси. В ходе беседы с правоохранителями мужчина признался, что не помнит причин своего поступка. Объяснил он это тем, что ежедневно проводит за рулем много времени. В отношении пожилого водителя составили административный материал, ему грозит штраф в размере 2 тысячи рублей.