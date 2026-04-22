Житель Хабаровского края получил 14 лет колонии за помощь ВСУ

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Житель Хабаровского края, отправлявший деньги на поддержку вооружённых сил Украины, получил 14 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей, сообщает Пятый апелляционный суд общей юрисдикции.
Судом установлено, что в феврале 2022 года житель Хабаровского края нашёл в соцсетях реквизиты банковской карты для поддержки ВСУ и перевёл по ним деньги.
«Суд первой инстанции признал С. А. В. виновным, ему назначено 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении суда.
Действия осужденного квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена). В апелляционных жалобах он и его защитник просили приговор отменить, указывая на отсутствие умысла на подрыв безопасности России, однако коллегия по уголовным делам не нашла оснований для этого.