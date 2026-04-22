В Уфе рассказали, с какими проблемами сталкиваются сегодня чернобыльцы

Рамиль Фаррахов приехал на Чернобыльскую АЭС через год после аварии. В то время в Агидели возводили атомную электростанцию, и он возглавлял пищеблок, который обслуживал строителей. Людей отправляли в Чернобыль не только для устранения последствий аварии, но и для обучения правильным действиям в чрезвычайных ситуациях на атомных объектах, поскольку подобного опыта в мире еще не существовало. Позже проект в Агиделе заморозят, но на тот момент об этом еще не было известно.
Санаториям неинтересно.
В этом году 26 апреля со дня той страшной катастрофы исполняется 40 лет. Участники ликвидации последствий ЧС на Чернобыльской АЭС собрались в Общественной палате РБ, чтобы не только вспомнить тех, кто без колебаний встал на защиту людей от радиационной угрозы, но и поговорить о делах насущных и проблемах ликвидаторов.
Радиация почти для каждого из них не прошла даром, и, конечно, санаторно-курортное лечение имеет важное значение для поддержания здоровья. Однако сумма, выделяемая льготникам, недостаточна — 42 тысячи рублей на 18 дней. Санатории неохотно участвуют в тендерах.
— С нами в Башкирии работают только две здравницы — «Зеленая роща» и «Юматово». И последняя постоянно сокращает программу. Другие не хотят заявляться на конкурс — цена непривлекательная. И, конечно, те, кто соглашается, предоставляют за эти деньги маленький набор процедур. Люди часто жалуются на недостаточное лечение, — рассказала замначальника управления реализации соцпрограмм отделения Фонда соцстрахования по РБ Ольга Коробейникова.
По ее словам, каждый чернобылец может воспользоваться путевкой примерно раз в три года. Все получают их в порядке очереди. При этом нет отдельного списка именно по ликвидаторам, они идут в числе остальных льготников. В прошлом году 27 пострадавших от радиации получили путевки в санатории. Всего в очереди — 191 человек, а в целом льготников в ней — 26 тысяч. Ежегодно в среднем на республику выделяется пять тысяч путевок, и тысяча из них — на сопровождающих.
Председатель комиссии Общественной палаты РБ по здравоохранению Диана Фарахова считает, что тендеры должны проводиться в масштабах России, а не каждым субъектом отдельно. Тогда больше здравниц будет принимать участие в аукционах, появится конкурентная среда.
— Этот вопрос надо адресовать нашим региональным депутатам, чтобы подготовили законодательную инициативу и вышли с ней в Госдуму. Мы попросим их об этом. Это позволило бы разгрузить региональные отделения соцфондов от такой работы. Я лично знаю, что фонд обзванивает лечебницы и уговаривает участвовать в тендере, потому что льготные путевки на 30−40 процентов выходят дешевле — это невыгодно для них, — заключила общественница.
Рамиль Фаррахов ратует за то, чтобы больше путевок выделялось именно в республиканские санатории.
— Нам уже по много лет, и выезжать в другие регионы становится сложно. К тому же это дополнительные расходы на проезд, — посетовал чернобылец.
Документооборот хромает.
Камиль Султанов из Караидельского района был призван на срочную службу после первого курса филиала Уфимского нефтяного института. До этого он окончил профессиональное училище нефтехимиков N50. С ноября 1985 года по ноябрь 1987-го Султанов служил в танковых войсках Киевского военного округа, дислоцированных в Черниговской области на территории современной Украины. Естественно, когда случилась авария, Камиля вместе с сослуживцами направили в Чернобыль. Мужчина рассказал о такой проблеме: госперевозчик «Башавтотранс» требует оригинал проездного документа, оформленного через сайт Госуслуги. У большинства льготников он в электронном виде.
— Пока на автовокзале разбирались, мой автобус ушел. К тому же, у них на сайте нет возможности купить билет по соцпрограмме, — отметил Камиль Султанов.
В соцфонде признают, что есть проблемы с электронным доументооборотом. Ольга Коробейникова пообещала взять вопрос на контроль и добавила, что в целом с трансфером до места лечения вопрос не решен.
— Механизм проезда от точки до точки не предусмотрен. Например, проезд железной дорогой оплачивается, но иногда вокзал находится в другом городе, и льготник по сути должен сам добраться туда. Когда мы включили трансфер от санатория в закупку, то нам сделали предупреждение, что таким образом мы ограничиваем права участников тендера, ведь редко у какого санатория есть лицензия на эту услугу, — отметила специалист.
И внукам положено.
На учете у врачей в Башкирии сегодня состоят 1382 ликвидатора, 747 их детей и 483 внука, а также 149 ветеранов подразделения особого риска. К сожалению, радиация оставила след и на потомках чернобыльцев.
По словам заведующей республиканским центром по оказанию медпомощи гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Елены Калимуллиной, чаще всего у таких людей диагностированы заболевания системы кровообращения. На втором месте — болезни нервной системы и глаз, на третьем — органов пищеварения. Рак чаще всего поражает органы мочеполовой системы, пищеварения и дыхания. За последние три года в республике умерло 200 ликвидаторов.
— Ежегодно состоящие на учете проходят диспансеризацию, по показаниям помещаем их в госпиталь ветеранов войн. В прошлом году пролечились 164 чернобыльца и 26 ветеранов подразделений особого риска. У нас 405 человек имеют инвалидность, — предоставила данные врач.
Председатель комитета жен, вдов и детей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при региональной общественной организации «Союз Чернобыль» Александра Гайнуллина поделилась своей болью: приходится в судах отстаивать права.
— У нас женщина в Мелеузе после смерти мужа получила удостоверение вдовы ликвидатора, но ей отказали в установлении ежемесячной денежной выплаты. И хотя статус имеет законные основания, на местах начинают требовать различные документы. Год вдова получала отписки, пришлось идти в суд. Есть также проблема с установлением инвалидности — затягивают процесс и часто дают отказ. Или устанавливают по общим заболеваниям, не указывая, что это следствие радиации, — говорит общественница.
Александра Гайнуллина также отметила, что льготы распространяются и на внуков ликвидаторов при оформлении соответствующих документов. К примеру, им должны предоставлять скидку в размере 50 процентов платы за детсад, но чиновники на местах об этом не проинформированы. А еще в Башкирии чернобыльцам не предоставляют льготы на проезд по платным дорогам, на городском и пригородном транспорте.
— Нельзя забывать о радиационном следе. У детей ликвидаторов есть заболевания, требующие серьезного наблюдения. При этом с получением документов — целая проблема, если даже и установлена связь заболевания с радиацией, — подчеркнула Александра Гайнуллина.
По ее словам, диспансеризация часто носит формальный характер. К тому же люди подолгу ждут определенных исследований, например МРТ и КТ, и за это время результаты анализов устаревают. Есть также сложности с записью к узким специалистам.
P.S.
По окончании «круглого стола» в Общественной палате РБ было принято решение продолжить практику открытых обсуждений, усилить совместную работу власти и общественности по вопросам помощи пострадавшим от радиации. Рекомендации будут направлены в профильные ведомства.