В Уфе рассказали, с какими проблемами сталкиваются сегодня чернобыльцы

По ее словам, каждый чернобылец может воспользоваться путевкой примерно раз в три года. Все получают их в порядке очереди. При этом нет отдельного списка именно по ликвидаторам, они идут в числе остальных льготников. В прошлом году 27 пострадавших от радиации получили путевки в санатории. Всего в очереди — 191 человек, а в целом льготников в ней — 26 тысяч. Ежегодно в среднем на республику выделяется пять тысяч путевок, и тысяча из них — на сопровождающих.