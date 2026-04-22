Врач Куприй назвала симптомы, при которых гипертоникам нужно вызывать скорую

Главный специалист по кардиологии одной из столичных сети клиник Татьяна Куприй в беседе с NEWS.ru рассказала о симптомах повышенного давления, при которых следует немедленно вызвать скорую помощь. К таким признакам относятся боль в груди, онемение, затруднённое произношение слов и спутанность речи.
По словам врача, даже если уровень давления не слишком высокий, при наличии этих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.
Медик подчеркнула, что если у человека повысилось давление, важно обратить внимание на общее самочувствие. В некоторых случаях это может быть реакцией на стресс, недостаток сна, употребление кофеина, никотина или энергетических напитков. В таких ситуациях врач рекомендует обеспечить пациенту покой и доступ свежего воздуха.
Для снижения давления Татьяна Куприй советует: успокоиться и приглушить свет, открыть окно для проветривания помещения. затем следует принять удобное положение, расстегнув одежду и посидеть в таком положении около 20 минут.
После этого снова измерить давление. Если давление не снижается, можно принять лекарства, которые назначил врач. Однако если препараты не помогают, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.