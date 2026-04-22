Метеорологи: С конца марта в Калининграде выпало лишь пять миллиметров осадков

Уровень влажности почвы в среднем опустился до 30%.

С конца марта в Калининграде выпало пять миллиметров осадков. Уровень влажности почвы в среднем опустился до 30%. Об этом сообщили в телеграм-канале "Погода и метеоявления в Калининградской области.

«Наша область в апреле входит в список очень засушливых регионов Европы. С конца марта на метеостанции Калининграда выпало лишь 5 мм осадков. Уровень влажности почвы (в слое 0−40 см) в среднем опустился до ~30%, а уровень засухи по данным Windy оценивается как ¾ из 5», — рассказали эксперты.

По данным метеорологов, первые за долгое время существенные дожди в регионе ожидаются в предстоящие выходные — 25 и 26 апреля. В Калининградской области прогнозируют усиление ветра, смешанные осадки и значительное похолодание.

Дефицит осадков наблюдается в регионе с ноября. При этом в феврале и начале весны он компенсировался обильным таянием снега. Эксперты прогнозировали сохранение аномально сухой погоды вплоть до конца апреля.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

