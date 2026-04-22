В дачных массивах у поселка Ванино МегаФон запустил 4G

Садовые товарищества вблизи поселка Ванино в Хабаровском крае впервые получили доступ к мобильной связи четвертого поколения. Инженеры МегаФона запустили там базовую станцию, что позволило дачникам в садовых товариществах «Рассвет», «Восход», «Сокол» и других пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 мегабит в секунду.
Рабочий поселок Ванино — крупный транспортный узел Хабаровского края, расположенный на берегу Татарского пролива. Здесь постоянно проживают около 16 тысяч человек. Дачные участки многих местных жителей объединены в несколько СНТ, которые находятся на окраине поселка.
Специалисты МегаФона построили телеком-объект на территории СНТ «Рассвет». Устойчивый LTE-сигнал покрывает близлежащие дачные участки, а также автомобильную дорогу, ведущую к ним. Обеспечить большую зону покрытия удалось благодаря широкому углу охвата антенн и оптимальному выбору места расположения мачты для телеком-оборудования. Высокое качество сигнала дает возможность абонентам оператора комфортно пользоваться видеосервисами, системой «умный дом», мессенджерами и электронной почтой.
— Дачный участок сегодня — место для комфортного загородного отдыха, где важно иметь стабильный мобильный интернет. Данные аналитики показывают, что весной в садовых обществах Хабаровского края растет мобильный трафик, дачники не отказываются от своих цифровых привычек. Теперь и жители Ванина смогут использовать мобильный интернет, совершать звонки и отправлять близким фотографии урожая прямо с грядки, — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.