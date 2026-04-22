Прокуратура и СК проконтролируют ситуацию с обрушением подъезда в Сызрани

Источник: РБК

Следователи выехали на место частичного обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани, сообщает следственное управление СК по Самарской области.

В ведомстве отметили, что сформировали следственную группу, в которую вошли опытные следователи и криминалисты.

Также на место происшествия выехал заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов. Прокуроры организовали взаимодействие со всеми ведомствами, чтобы оперативно помочь пострадавшим, уточнили в ведомстве.

Подъезд жилого дома на улице Астраханская частично обрушился в результате атаки беспилотников. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что из-под завалов спасли четырех человек, среди них один ребенок.

По данным МЧС, под завалами могут находиться еще два человека. Глава ведомства Александр Куренков взял под личный контроль ход поисково-спасательных работ.

