Накануне Международного дня манула рассказываем об особенностях и повадках «вечно недовольного» кота

23 апреля по всему миру отмечается День манула — праздник, напоминающий о важности сохранения в природе этого уникального краснокнижного кота. Манул — обитатель степей, который прославился в Рунете своим недовольным выражением «лица» и длинной пушистой шерстью. Пользователи умиляются его необычной внешности. «Газета.Ru» рассказывает, что это за зверь, где он обитает, чем питается и почему это кот-одиночка, которого нельзя приручить.