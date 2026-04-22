Ушел из жизни известный музыкант Евгений Горенбург

В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался музыкант Евгений Горенбург. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Глава региона назвал его человеком, чьи проекты находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и были известны далеко за пределами области. Горенбург был одним из основателей свердловского рок-клуба, вдохновителем фестивалей «Старый Новый Рок», «Ночь Музыки», а также придумал книжный фестиваль «Красная строка».
Паслер отметил, что уход Горенбурга — невосполнимая утрата для профессионального сообщества, коллег и друзей. По словам губернатора, его запомнят с горящими глазами, полным идей и вселяющим веру в то, что «солнце взойдет».
Евгений Горенбург был врачом по профессии, но всю жизнь посвятил музыке. Он был создателем и лидером рок-группы «ТОП».