Герой СВО воспитывает будущее России: Молодёжный казачий клуб «Атаман» признан одним из лучших в стране

Клуб возглавляет 23-летний ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Денис Анищенко. Вернувшись с фронта, казак Центрального казачьего войска посвятил себя воспитанию подрастающего поколения.
Номинация, в которой победил проект, объединяет инициативы по формированию современной кадровой политики на местах. Речь идёт о привлечении специалистов, развитии наставничества и внедрении передовых образовательных программ.
Премия «Служение» учреждена по поручению президента Владимира Путина в 2023 году. Её цель — повысить престиж муниципальной работы и объединить местное сообщество по всей стране. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.
Ранее мэр Казани Метшин победил в премии «Служение» с проектом о единстве. Его кандидатуру выбрали на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». Награду градоначальнику столицы Татарстана вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Проект из Казани участвовал в номинации «Единство народов России — сила страны».
