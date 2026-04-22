Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как готовят пляжи Крыма к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В преддверии нового курортного сезона крымские пляжи проходят проходят процедуру декларирования. Объекты надзора уведомляют Государственную инспекцию МЧС России по Республике Крым о том, что с 1 июня они готовы работать — об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.

«На сегодняшний день в адрес Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Республике Крым подано порядка 170 деклараций пляжных территорий. Специалисты ГИМС их рассматривают, в случае недостоверности сведений направляют обратно на объекты надзора для включения всех необходимых сведений, в том числе и по безопасности этих объектов», — рассказал гость эфира.

Деятельность пляжных территорий регламентируют два основных документа — 732-й приказ МЧС России об утверждении правил пользования пляжами Российской Федерации и 480-е Постановление Совета Министров об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, напомнил главный госинспектор.

«В прошлом году в 480-е постановление вносились изменения в части требования безопасности по пунктам проката и порядку их размещения, по организации спасательных постов на этих пунктах, а именно там, где осуществляется прокат сап-досок, где происходит высадка, посадка пассажиров, катание на прицепных устройствах типа бананы, ватрушки и другое», — перечислил спикер.

До начала пляжного сезона, пояснил Александр Зраенко, владельцы пляжей в рамках действующего законодательства прежде всего должны провести водолазное обследование дна, осуществить его очистку в случае необходимости, нанять соответствующих работников, имеющих квалификацию «Спасатель», обеспечить спасательное снаряжение и многое другое, в том числе размещение знаков, запрещающих купание вне акватории пляжа, размещения буйковой зоны и так далее.

«Перед началом сезона у нас происходит не только водолазная проверка, но и водолазная очистка, то есть водолазы, имеющие определенную квалификацию на проведение данных работ, осуществляют сбор мусора: камни, стекло, металл, коряги — все, что может причинить вред человеку. Все это очищается, выносится на берег, утилизируется, и в рамках действующего законодательства выдается акт о водолазном обследовании, что дно чистое и может использоваться в рамках пляжной территории», — разъяснил эксперт.

Главный государственный инспектор МЧС России в Крыму также добавил, что профилактические и надзорные мероприятия на водных объектах республики проходят постоянно, на плановой основе. Их никто не останавливает ни в зимний, ни в осенний, ни в весенний периоды.

«В зимний период больше мы занимаемся именно профилактическими мероприятиями, объясняем людям новые нормативно-правовые акты, объясняем требования безопасности, что можно делать, что нельзя. А сейчас, в преддверии курортного сезона, в период активной навигации на водных объектах, у нас основное направление — это доведение новых правил пользования маломерными судами, новых требований безопасности на водных объектах», — подытожил главный госинспектор.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше