«Иду по его стопам»: Правнук Героя СССР выбрал опасную, но благородную профессию

Во время службы на фронте прадед отличился при форсировании Днепра, где проявил личное мужество и уничтожил вражескую технику и живую силу противника. За этот подвиг он был удостоен высшей государственной награды СССР. После войны он продолжил трудовую деятельность, работал в сфере образования и органов внутренних дел, а также участвовал в общественной жизни родного региона.