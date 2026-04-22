Володин назвал тренд в TikTok «провокацией», за которой стоит Киев

Тренд в TikTok, где школьники публикуют фото своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров «Очень странных дел», является «провокацией», за которой стоят украинские спецслужбы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, тем самым Киев втягивает учащихся в «опасные коммуникации и противоправные действия».
«За этим стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует. Таким образом они используют детей для привлечения аудитории в свои ресурсы», — написал он.
Володин заявил, что публикация подобных видео может привести к «серьезным последствиям», и призвал соцсети удалять контент, нарушающий правила ресурсов.
Тренд распространяется в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Ученики монтируют фотографии учителей под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала «Очень странные дела», так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового фрагмента, на который накладывают фотографию учителя, педагога представляют в негативном или положительном ключе.
