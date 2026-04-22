В Сызрань направили дополнительную группировку спасателей

Дополнительную группировку спасателей направили на место обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РБК

На место выехали 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильная группировка регионального МЧС, уточнили в ведомстве.

На место выехали 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильная группировка регионального МЧС, уточнили в ведомстве.

«В Сызрани работают более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники», — говорится в сообщении.

Подъезд многоквартирного дома обрушился в результате атаки дронов. Спасатели вытащили из-под завалов четырех человек, включая ребенка. Жильцов дома эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения.

По данным МЧС, под завалами могут находиться еще два человека.

