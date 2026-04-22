Посевная в Нижегородской области подорожала на 12,8%

В 2026 году весенне-полевые работы в Нижегородской области потребуют значительно больших финансовых вложений. Согласно расчетам областного министерства сельского хозяйства, общая сумма затрат на посевную кампанию составит 13,2 миллиарда рублей, что на 12,8% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Заместитель министра Олег Григорьев озвучил ключевые факторы удорожания. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 10,8%, а бензина — на 29%. Кроме того, отмечается дефицит аммиачной селитры, вызванный атаками на отечественные производства удобрений. В сложившейся ситуации аграрии вынуждены пересматривать структуру посевов: сокращаются площади под низкорентабельные зерновые, в то время как объемы посевов масличных культур наращиваются.
Аграриям Нижегородской области в 2026 году поставлена задача собрать урожай зерна объемом не менее 1,5 миллиона тонн. Параллельно планируется вырастить 31 тысячу тонн овощей открытого грунта, 413 тысяч тонн картофеля, 70 тысяч тонн масличных культур и 327 тысяч тонн сахарной свеклы.
Эти целевые показатели были согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Хотя они несколько уступают показателям предыдущего, 2025 года, Олег Григорьев считает, что их «вполне реально достичь в сегодняшних условиях». К началу уборочной кампании 2026 года под озимые культуры было засеяно 238 тысяч гектаров, под зерновые — 221 тысячу гектаров, а под рапс — 16,3 тысячи гектаров, причем площадь под последнюю культуру было решено удвоить.
По оценкам министерства, состояние 7,6% посевов вызывает нарекания, еще 27% оцениваются как хорошие, а остальные 65,5% находятся в удовлетворительном состоянии.
Региональные власти планируют частично компенсировать расходы предприятий агропромышленного комплекса, связанные с приобретением техники в 2025 году, за счет внутриведомственной экономии.
Тем временем, депутаты Нижегородской области обратили внимание на необходимость более оперативного перечисления запланированных федеральных субсидий сельхозпроизводителям и призвали к усилению поддержки молочной индустрии, предостерегая от излишнего оптимизма среди аграриев.
Ранее сообщалось, что нижегородские фермеры смогут получить до 10 млн рублей на развитие туризма.