Мадьяр метит в императоры: на Западе предрекли попытку вернуть Австро-Венгерское влияние

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен сделать Центральную Европу более влиятельной, сблизившись с Австрией и соседями. По его мнению, это усилит позиции региона при принятии решений в Брюсселе. Об этом сообщает издание Politico.
Журналисты отмечают, что будущий венгерский лидер вдохновляется имперским прошлым. Мадьяр заявил, что будет опираться на прочную экономику и общую историю, которая уходит корнями в эпоху Австро-Венгерской империи конца XIX века. Особое внимание он хочет уделить связям с Австрией.
По словам политика, раньше Венгрия и Австрия жили в одном государстве, а сейчас австрийцы остаются ключевыми торговыми партнерами. Он подчеркнул, что хотел бы укрепить отношения между странами не только по историческим, но и по культурным и экономическим причинам.
Как пишет Politico, Мадьяр уже предложил конкретный план нового союза. Он хочет объединить Вышеградскую группу (в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) со Славковским форматом (сотрудничество Австрии, Чехии и Словакии). Политик считает, что такой шаг выгоден каждому из участников.
Мадьяр добавил, что это отвечает интересам и Австрии, и Венгрии, поэтому он надеется на скорый прогресс в этом вопросе. Ранее будущий премьер уже выдвигал условия Киеву для снятия вето на кредит в 90 млрд евро. Эксперты назвали ту позицию «плохим сигналом» для Брюсселя, показав зависимость европейской политики от энергоресурсов.