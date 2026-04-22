Красноярец отправится под суд за выброшенный при полицейских наркотик

В Красноярске под суд пойдет мужчина за незаконное приобретение и хранение метадона.
В пресс-службе краевой полиции рассказали, что в декабре 2025 года при патрулировании улиц в Советском районе Красноярска правоохранители подошли к подозрительному мужчине. Увидев полицейских, он резко выбросил в сторону сверток с веществом красного цвета. Красноярца задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Полицейские установили, что задержанный приобрел наркотик для личного употребления. Запрещенное вещество было изъято и направлено на исследование, которое показало, что изъятое — метадон общим весом свыше 0,4 гр.», — уточнили в ГУ МВД по краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.