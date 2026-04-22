Красноярец отправится под суд за выброшенный при полицейских наркотик

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что в декабре 2025 года при патрулировании улиц в Советском районе Красноярска правоохранители подошли к подозрительному мужчине. Увидев полицейских, он резко выбросил в сторону сверток с веществом красного цвета. Красноярца задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.