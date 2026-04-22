SpaceX до конца года выкупит стартап Cursor за $60 млрд

SpaceX заключила соглашение, предусматривающее право выкупа разработчика ИИ-инструментов Cursor за $60 млрд до конца года, сообщает Bloomberg.
В качестве альтернативы компания выплатит $10 млрд за совместную работу, говорится в сообщении.
Сделка является частью стратегии SpaceX по усилению позиций в сегменте инструментов для программирования на базе искусственного интеллекта. Как отмечается в статье, компании уже работают совместно над созданием решений для разработки кода и интеллектуальной обработки информации.
Cursor, основанная в 2023 году, разрабатывает ИИ-ассистента для написания и отладки кода. Стартап быстро набрал популярность на фоне роста спроса на инструменты автоматизации разработки. Ранее компания вела переговоры о привлечении около $2 млрд инвестиций при собственной оценке более $50 млрд, однако отказалась от этого плана, поскольку вычислительные мощности для проекта взялась обеспечить xAI.
Среди инвесторов Cursor — Nvidia, Google, венчурное подразделение OpenAI, а также фонды Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Accel и DST Global.
При этом SpaceX не планирует немедленное приобретение Cursor из-за подготовки к первичному размещению акций. По данным источников агентства, крупная сделка потребовала бы обновления финансовой отчетности и могла бы замедлить IPO, при этом $10 млрд рассматриваются как компенсация в случае отказа от сделки.
Ранее SpaceX объединилась с компанией xAI, также принадлежащей Илону Маску, которая конкурирует с разработчиками генеративного ИИ, включая Anthropic и OpenAI. Маск заявлял о необходимости усиления позиций в сегменте программных инструментов и инициировал реструктуризацию бизнеса.
По данным Reuters, руководство SpaceX хочет выделить рекордную долю акций розничным инвесторам и пригласить 1,5 тыс. из них на мероприятие в рамках IPO в июне. Помимо США, возможность принять участие в размещении получат розничные инвесторы из Великобритании, стран Евросоюза, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. Всего SpaceX намерена привлечь $75 млрд.
SpaceX с момента основания в 2002 году остается непубличной компанией, и ее финансовые показатели официально не раскрывались. В прошлом году выручка SpaceX составила $15−16 млрд, при этом компания получила прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере около $8 млрд.
Основную прибыль SpaceX (от 50 до 80%) приносит спутниковая интернет-система Starlink. Сеть спутниковой связи Starlink предоставляет интернет-услуги частным лицам и организациям. С 2019 года было запущено более 9500 спутников, которые обслуживают более 9 млн пользователей по всему миру.
