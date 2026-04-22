Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка детей к ЕГЭ обходится нижегородцам в 6000 рублей в неделю

Чаще всего выпускникам требуется подтянуть знания по алгебре и русскому языку.

Источник: Живем в Нижнем

Услуги репетиторов для 11-классников обходятся семьям из Нижнего Новгорода в 6 000 рублей в неделю, а для выпускников 9 класса — до 5 100 рублей. Опрос провели эксперты SuperJob.

По данным аналитиков, чаще всего услуги репетиторов нанимают родители школьников 10 и 11 классов — 56%. Также занятия по отдельным предметам востребованы у девятиклассников (52%) и у учеников 7—8 классов (32%).

В основном школьникам из 7−8 классов требуются репетиторы по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому и литературе, физике, информатике. За занятия семьям из столицы ПФО приходится отдавать 4200 рублей в неделю.

Приоритетные предметы для учащихся 9, 10 и 11 классов — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Также выпускники нуждаются в занятиях по английскому языку, физике и информатике. Как выяснили эксперты, стоимость подготовки к ОГЭ и ЕГЭ находится почти на одном уровне — 5100 и 6000 рублей в неделю соответственно.

Ранее мы писали, что десять выпускников из Нижегородской области досрочно сдали ЕГЭ.