Подготовка детей к ЕГЭ обходится нижегородцам в 6000 рублей в неделю

Услуги репетиторов для 11-классников обходятся семьям из Нижнего Новгорода в 6 000 рублей в неделю, а для выпускников 9 класса — до 5 100 рублей. Опрос провели эксперты SuperJob.
По данным аналитиков, чаще всего услуги репетиторов нанимают родители школьников 10 и 11 классов — 56%. Также занятия по отдельным предметам востребованы у девятиклассников (52%) и у учеников 7—8 классов (32%).
В основном школьникам из 7−8 классов требуются репетиторы по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому и литературе, физике, информатике. За занятия семьям из столицы ПФО приходится отдавать 4200 рублей в неделю.
Приоритетные предметы для учащихся 9, 10 и 11 классов — алгебра и геометрия, русский язык и литература. Также выпускники нуждаются в занятиях по английскому языку, физике и информатике. Как выяснили эксперты, стоимость подготовки к ОГЭ и ЕГЭ находится почти на одном уровне — 5100 и 6000 рублей в неделю соответственно.
