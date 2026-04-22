Заморозки ударили по Москве — ночь стала самой холодной в апреле

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала апреля. По данным базовой метеостанции ВДНХ, температура опустилась до −1,3 градуса.
Ранее минимальное значение фиксировалось 10 апреля, когда воздух охлаждался до −0,3 градуса. До текущего момента это были единственные заморозки в месяце, сообщил синоптик Михаил Леус.
К утру температура начала расти. В городе зафиксировано около +7 градусов.
В небе наблюдаются перистые облака, что указывает на приближение фронтального раздела.
