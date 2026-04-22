От ухи до динозавров: В Красноярском крае по нацпроекту поддержат ряд фестивалей

Шарыпово известно тем, что здесь обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Именно эта особенность легла в основу концепции фестиваля. Гости могут не только слушать лекции, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и даже отправиться в палеонтологическую экспедицию. Программа включает научно-популярные лекции и дискуссии, музыкальные выступления, творческие площадки, семейные активности и интерактивные форматы, рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.