«Россети» обеспечили электроэнергией новый завод алюминиевой упаковки

«Россети» завершили проект технологического присоединения к сетям нового завода по производству тары — резидента особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области. Предприятие рассчитано на выпуск 1,2 млрд алюминиевых банок в год, что снизит зависимость российского рынка упаковки от импорта.
Специалисты «Россети Центр» построили две линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью свыше 6 км от подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение индустриального парка в Новоусманском районе области. Мощность, выделенная новому предприятию, превысила 7 МВт.
Запуск завода «Альба» запланирован на вторую половину 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 11 млрд рублей. Работа предприятия обеспечит налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создаст сотни высокопроизводительных рабочих мест, что важно для социально‑экономического развития Черноземья. Кроме того, новый завод сформирует дополнительный спрос на услуги логистических компаний и продукцию поставщиков сырья.