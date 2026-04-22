Синоптик объяснил, почему не стоит верить погодным приметам

Их точность значительно уступает современным прогнозам.

Источник: Клопс.ru

Погодные приметы чаще всего не оправдываются, поэтому полагаться на них не стоит. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По её словам, точность таких наблюдений невысока — в среднем от 37 до 50%. При этом многое зависит от региона, где примета появилась, и условий её применения. Макарова пояснила, что большинство подобных наблюдений сформировались в то время, когда не существовало современных технологий прогнозирования. Поэтому люди ориентировались на природные явления и пытались находить закономерности.

Она добавила, что даже в библиотеке Гидрометцентра есть сборники с народными приметами, однако они не могут конкурировать по точности с научными прогнозами.

В Калининградской области в среду, 22 апреля, ожидается сухая и умеренно тёплая погода.