Синоптик объяснил, почему не стоит верить погодным приметам

Погодные приметы чаще всего не оправдываются, поэтому полагаться на них не стоит. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По её словам, точность таких наблюдений невысока — в среднем от 37 до 50%. При этом многое зависит от региона, где примета появилась, и условий её применения. Макарова пояснила, что большинство подобных наблюдений сформировались в то время, когда не существовало современных технологий прогнозирования. Поэтому люди ориентировались на природные явления и пытались находить закономерности.
Она добавила, что даже в библиотеке Гидрометцентра есть сборники с народными приметами, однако они не могут конкурировать по точности с научными прогнозами.
