Десятичасовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области завершился период повышенной готовности, связанный с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Режим беспилотной опасности, введенный вечером 21 апреля, действовал почти десять часов.
Согласно информации от Министерства обороны, минувшей ночью российские ПВО проявили высокую эффективность, уничтожив в общей сложности 155 украинских беспилотников. Эти аппараты были перехвачены в двенадцати регионах России, а также над акваторией Черного моря.
Из-за опасности, которую представляли БПЛА, международный аэропорт Волгограда временно приостановил свою работу. Эти ограничения продлились около семи часов, что, конечно, внесло коррективы в планы пассажиров и привело к задержке нескольких авиарейсов.