Нижегородские медики с лишним весом стали участниками проекта «Начни с себя»

В Нижегородской области стартовал проект «Начни с себя», участниками которого стали медики с избыточным весом. Об этом пишет «Российская газета».
Программа, инициированная региональным Минздравом, реализуется в больнице имени Семашко. Для участников предусмотрели обследования, корректировку образа жизни, а также медикаментозную терапию, если это потребуется. Известно, что проект получил поддержку на федеральном уровне.
