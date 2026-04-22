Власти сказали, для кого предназначены парковки во дворах Минска

Власти высказались о парковках в минских дворах.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, для кого предназначены парковки во дворах Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал генеральный директор организации «Гаражи, автостоянки и парковки Минска» Андрей Зырянов.

— Двор не для машин. Двор для людей, детей, занятий спортом. Для человеческой жизни. Это место для людей, а не для машин, — подчеркнул генеральный директор.

По его словам, места, расположенные на дворовой территории, являются гостевыми:

— Места для тех, кто приезжает в гости. Ты привез свою семью, высадил и уехал на место постоянного хранения, оставив двор свободным. Эту позицию надо доводить до людей.

Гендиректор заметил, что небольшая стоянка во дворе предназначена вовсе не для автомобилей — это разворотное кольцо для мусоровоза.

Ранее власти назвали микрорайоны Минска, где популярны охраняемые парковки.

Кстати, 10 тысяч новых платных парковочных мест добавят в Минске до конца 2026 года.

Тем временем Белстат сказал, у жителей какого региона Беларуси больше всего машин — это не Минск.