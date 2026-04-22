Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр высоких медицинских технологий в пос. Родники возглавил Виктор Цой

Приказ о назначении подписал Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Новым главным врачом федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России в пос. Родники стал Виктор Цой. Как говорится в сообществе медучреждения «ВКонтакте», соответствующий приказ подписал 16 апреля 2026 г. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Замминистра Евгений Камкин, представляя коллективу руководителя, отметил, что «новый этап развития Центра сопряжен с сохранением преемственности власти», поскольку Виктор Цой со дня открытия учреждения работал заместителем главного врача по хирургии, Центр строился и развивался при его непосредственном участии.

Виктору Цою 53 года, он родился в городе Горнозаводске Сахалинской области. В 1996 г. окончил Амурскую государственную медицинскую академию. Работал сосудистым хирургом в Сахалинской областной больнице, с 2004 года — кардиохирургом в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (МАПО). В 2012 году был приглашен в команду построенного в Калининграде федерального кардиоцентра.

Как отмечается в сообщении, бывший главврач Юрий Шнейдер продолжит операционную деятельность, также будет курировать научное направление работы Центра.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше