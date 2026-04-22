На воронежском производстве грузчика завалило гофрокартоном

Воронежский рабочий получил травмы на предприятии. Несчастный случай произошел 14 апреля на предприятии, основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий. К расследованию инцидента подключились трудинспекторы.
— На 48-летнего грузчика, передвигавшегося по складу, опрокинулся груз с вил погрузчика — его завалило паллетами с гофрокартоном. Пострадавший получил множественные травмы, несчастный случай классифицирован как тяжелый. Гострудинспекция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.