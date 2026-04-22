На воронежском производстве грузчика завалило гофрокартоном

Тяжелые травмы получил грузчик на воронежском предприятии.

Воронежский рабочий получил травмы на предприятии. Несчастный случай произошел 14 апреля на предприятии, основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий. К расследованию инцидента подключились трудинспекторы.

— На 48-летнего грузчика, передвигавшегося по складу, опрокинулся груз с вил погрузчика — его завалило паллетами с гофрокартоном. Пострадавший получил множественные травмы, несчастный случай классифицирован как тяжелый. Гострудинспекция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.