Дмитрий Солодкий приобрел ОКН под гостевой дом в Городце за 1,9 млн рублей

Двухэтажный Дом начала XX принадлежал династии Рязановых, владевшей в городе чугунно-литейным заводом. Главный фасад дома обращен в сторону озера, а задний — на земляной вал, который является памятником археологии федерального значения и самым древним сооружением Городца. Площадь строения составляет 146,7 кв. м, земельного участка — 2364 кв. м. В купеческом особняке после реконструкции планируют создать гостевой дом.