Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В конце месяца россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя, которая продлится с 27 по 30 апреля.
Таким образом, на следующей неделе предстоит работать всего четыре дня, а затем трое суток отдыхать. Кроме того, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому рабочий день будет сокращен на один час, напоминает ТАСС. 1 мая, россияне будут отмечать Праздник весны и труда.
Следующая короткая рабочая неделя будет уже в мае: в связи с празднованием Дня Победы отдых продлится с 9 по 11 мая, а затем россиян ждет четыре рабочих дня. 8 мая — также сокращенный на один час рабочий день.