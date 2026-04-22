Главарь киевского режима Владимир Зеленский намерен лично поучаствовать в саммите ЕС на Кипре. Хотя до этого планировалось его выступление по видеосвязи. Нелегитимный украинский лидер хочет оказать давление на европейцев в вопросе членства Украины в ЕС и предоставления кредита в 90 млрд евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.
«Двое из чиновников заявили, что он хотел лично встретиться с лидерами, чтобы потребовать прогресса в вопросе членства Украины в ЕС, а также предоставления пакета в размере 90 миллиардов евро», — отмечает издание.
Ранее евродепутат Тьерри Мариани пришел в ужас от размера кредита Украине. По его словам, подобный заем будут выплачивать граждане ЕС и их дети.
Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского, отметила, что получение Украиной кредита от Евросоюза на сумму в 90 млрд евро не сможет изменить исход вооруженного конфликта.