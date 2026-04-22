ВГУИТ гарантирует трудоустройство и карьерный рост

Воронежский государственный университет инженерных технологий готовит кадры для пищевой и химической промышленности.
Отметим, что в России всего четыре вуза ориентированы на подготовку специалистов для пищевых производств. При этом только ВГУИТ реализует образовательные программы по всем направлениям пищевой отрасли. К тому же это единственный вуз, который готовит технологов для сахарных заводов страны. Неудивительно, что выпускники университета всегда на пике востребованности.
Сегодня здесь обучается около 8,5 тыс. студентов, и их численность ежегодно растёт. А благодаря огромному количеству индустриальных партнёров большая часть студентов уже определилась с будущим местом работы, и многие уже работают по специальности.
Разворот абитуриентов к инженерному образованию и получению профессий, связанных с пищевой и химической отраслями, информационными технологиями и производственным менеджментом — это ответ на мощный запрос рынка.
«Экономике нужны специалисты, способные создавать новые технологии и обеспечить импортозамещение, инженеры-конструкторы и технологи, которые могут не только обслуживать, но и разрабатывать оборудование, создавать с нуля продукты и новые рецептуры для пищевой и химической промышленности. Это открывает перед нашими выпускниками возможность быстрого карьерного роста и участия в высокотехнологичных проектах», — отмечает ректор ВГУИТ Николай Репников.
У вуза накоплен большой опыт во взаимодействии с бизнесом. Более 250 ведущих компаний страны стали его стратегическими партнёрами. Они предоставляют базы практик, гарантируют трудоустройство и участвуют в образовательном процессе в рамках проекта «Прогрессивные инженерные школы ВГУИТ».
В научной работе вуз также нацелен на прикладные исследования, включая совместные разработки с предприятиями, ориентированные на быстрое внедрение в производство. В университете 20 научно-исследовательских подразделений, в т. ч. студенческие бизнес-инкубатор и конструкторское бюро. А сотрудничество с институтами РАН и участие в консорциумах с научно-образовательными организациями открывает перед учёными и аспирантами ВГУИТ новые возможности.
