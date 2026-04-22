ВГУИТ гарантирует трудоустройство и карьерный рост

Отметим, что в России всего четыре вуза ориентированы на подготовку специалистов для пищевых производств. При этом только ВГУИТ реализует образовательные программы по всем направлениям пищевой отрасли. К тому же это единственный вуз, который готовит технологов для сахарных заводов страны. Неудивительно, что выпускники университета всегда на пике востребованности.