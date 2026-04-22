Капризы природы: хабаровчане усомнились, 22 апреля — точно весна?

Последние две недели погода в Хабаровске испытывает горожан на прочность. Утренний ритуал у платяного шкафа превратился в метания между пуховиком и ветровкой: выйдешь налегке — продрогнешь до костей под ледяным ветром, натянешь зимнюю броню — рискуешь свариться в обманчивом полуденном «тепле».
Метеозависимые хабаровчане тем временем перевели стратегические запасы парацетамола в разряд предметов первой необходимости. А в городских чатах гуляет народная версия происходящего: «Видимо, чучело на Масленицу плохо палили, вот Зима обиделась и дорогу домой забыла!».
Впрочем, шутки шутками, реальность за окном всё больше напоминает дурной сценарий межсезонья. А за окном — то снег, то град… С такими конфликтными ситуациями в небесной канцелярии 22 апреля столкнулись жители Хабаровского края.
Кажется, там забыли, что зима по календарю давно закончилась и мы ждем тепла и весны! И подобные капризы природы наблюдаются уже вторую неделю. Особенно страдают водители за рулем и пилоты за штурвалом, а затем уж пассажиры. То и дело из-за непогоды их рейсы переносят на неопределенный срок, и они вынуждены ждать возобновления полетов.
