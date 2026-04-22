В Хабаровском крае осудили двоих за незаконный вылов осетра и икры

В Хабаровском крае вынесен приговор двум местным жителям по делу о незаконном обороте рыбы ценных пород и икры, занесённых в Красную книгу России, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что летом 2025 года мужчины в селе Хурба незаконно приобрели пять особей амурского осетра, 98 фрагментов рыбы, а также более 6 килограммов икры калуги и амурского осетра. После этого они перевезли добычу в гаражные боксы в Амурске, где хранили её до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
Суд признал мужчин виновными и назначил каждому наказание — 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф по 600 тысяч рублей.
История с редкими биоресурсами в очередной раз показала, что «тихая» добыча из Красной книги заканчивается громким судебным приговором — даже если рыба уже давно не в реке, а в гараже.