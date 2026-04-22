В Хабаровском крае осудили двоих за незаконный вылов осетра и икры

Следствием и судом установлено, что летом 2025 года мужчины в селе Хурба незаконно приобрели пять особей амурского осетра, 98 фрагментов рыбы, а также более 6 килограммов икры калуги и амурского осетра. После этого они перевезли добычу в гаражные боксы в Амурске, где хранили её до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.